"In'Aleria", c'est parti pour la 1ère édition du festival de la gastronomie corse

La première édition du festival de gastronomie insulaire « In’Aleria » a démarré en fanfare ce vendredi 10 juin avec plus de 800 personnes qui ont participé à la soirée d'ouverture de cet événement dont la programmation s’étale sur deux affiches. L’une présente des excellents musiciens insulaires qui depuis hier jouent sur la scène posée au centre du parc installé sur la route de la mer de l’ancienne capitale de la Corse antique.

L’autre annonce un casting culinaire décliné avec des chefs de la foodosphère ( Philippe Joannes, Meilleur ouvrier de France et président des MOF région sud, Michel Portos, chef 2 étoiles, Pierrick Cizeron chef exécutif du pôle hôtelier resort Barrière Cannes, Ken Thomas, chef à Monte Carlo, Noëlle et David Faure, le duo hors-normes de la gastronomie). "Le but c'est d'organiser un évènement sympathique, populaire, basé sur le partage ", explique le chef Philippe Vincensini cuisinier emblématique du restaurant « Veni è posa » et grand épicurien, qui a été sollicité pour monter cette nouvelle manifestation en plaine orientale.



Durant trois jours, donc, une centaine d’exposants, dont 70 producteurs, des chefs étoilés ainsi viendront régaler le public avec des shows culinaires, des dégustations de produits locaux. Le tout, ambiancé par des concerts comme ceux de ce samedi soir. Les pétillants « Coco Pops’s » suivis par le showman qu’on ne présente plus Jean-Charles Avazeri et ses talentueux ​musiciens! monteront sur scène ce soir à 20h30.





