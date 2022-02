"Illusions perdues" de Xavier Giannoli, César du meilleur film 2022

Illusions perdues, adaptation du grand roman d'Honoré de Balzac par Xavier Giannoli, qui rappelle souvent ses origines corses et bastiaises, a remporté le césar du meilleur film vendredi 25 février. Le réalisateur de 49 ans ne s'est pas déplacé à l'Olympia pour recevoir son prix.« Tu as été le maître-artisan de ce film que tu as porté, en communiquant ton enthousiasme et ta passion à toute l'équipe », lui a lancé l'un de ses producteurs, Olivier Delbosc, venu accepter pour lui la statuette sur la scène de l'Olympia. « Xavier, je m'adresse à toi. Tu respires, tu transpires le cinéma. C'est exaltant de travailler avec toi. Vraiment, tu mérites ce césar », a-t-il poursuivi.Sa fresque acide sur la presse et ses dérives, pour laquelle Benjamin Voisin, dans la peau de Lucien de Rubempré, a également reçu le césar du meilleur espoir masculin, faisait figure de favori pour cette soirée. Succès populaire avec plus de 870 000 spectateurs en France, Illusions perdues a finalement reçu sept césars.Les César 2022 ont été dédiés à Gaspard Ulliel décédé, récemment, dans des conditions tragiques