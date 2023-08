Il y a 18 ans, le crash tragique du Pélican 36 sur les hauteurs de Calvi

Triste souvenir que celui de ce 1er août, il y a 18 ans, pour la grande famille des soldats du feu. En 2005, alors qu’un incendie de grande ampleur ravage les terres de Balagne, brûlant de commune en commune, 2 hommes, Ludovic Piansentin et Jean-Louis de Benedict, ont perdu la vie en luttant contre les flammes. Afin de leur hommage, officiels et professionnels se sont rassemblé au pied et au-dessus de la stèle au centre de secours de Calvi.



Il y a 18 ans, à 9h10, une patrouille de 3 Canadair décolle d’Aiacciu pour intervenir sur un feu, à Calvi, lieu-dit Petramaiò.

Après plusieurs rotations, les largages tactiques et écopages se succèdent. Le Pélican 36, le 2e avion engagé sur l'incendie survole la zone et plonge sur la droite pour effectuer un largage sur le flanc. Caché par la fumée durant un instant, l’appareil réapparaît quelques secondes plus tard, sans sa queue. L’avion s’écrase rapidement avec à son bord le pilote Ludovic Piasentin 50 ans et son copilote Jean-Louis de Benedict 55 ans qui y perdront la vie.





" Le SIS souhaite rendre hommage à ces personnes qui ont laissé leurs vies pour sauver celles des autres. C’est un devoir de mémoire et de solidarité qu’il faut faire pour ne pas oublier ces gens qui ont payé très cher. On ne veut oublier personne. Depuis que je suis président, je mets un point d’honneur à rendre hommage à tous ceux qui sont morts en service. On pense aujourd’hui à leurs familles" explique Hyacynthe Vanni, président du SIS 2b.

Des feux qui malheureusement continuent de sévir. Sécheresse, vent, dérèglement climatique, terrain plus difficile, des facteurs qui n’arrangent en rien le travail des pompiers et des différents services partenaires.

"Il ne faut pas entrer dans une routine avec les incendies qui peuvent amener à des drames. On pense au feu de Santa Riparata de la semaine dernière. Ça peut très vite dégénérer. Il peut y avoir des maisons brûlées, des vies humaines en danger et des morts" ajoute le président.





Pour lutter contre ces incendies, le SIS se tient prêt, aux côtés de tous ses partenaires qui font partie du dispositif de surveillance, pour faire face " Mais malheureusement on n’est jamais prêt. On engage le maximum de moyens terrestres et aériens sur le territoire, ça porte ses fruits, mais on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe" conclue-t-il.





Un poème lu par le jeune sapeur-pompier Clément Vepori, différentes gerbes de fleurs déposées aux pieds des noms de pilotes et copilotes gravés en lettres blanches usées par le lourd souvenir, avant la bénédiction de la stèle. Et en ce même instant côté ciel, pour rendre hommage à leurs collègues, un Canadair. Plus tard, Sonnerie aux Morts, Marseillaise et Dio Vi Salvi Regina ont respectivement résonné au centre de secours pour clôturer cette cérémonie.









" Commémorer ce souvenir est non seulement important, mais c’est obligatoire pour nous. Que ce soit pour des collègues du Service Incendie, des pompiers du ciel, des unités militaires, nous leur rendrons hommage. En cette période, nous faisons 1 à 2 cérémonies par semaines.

Et malgré toute la prévention en amont qui est faite, sur le débroussaillage, l’entretien, les risques éventuels, nous avons toujours des feux qui peuvent être accidentels, mais aussi criminels. Comme celui de la semaine dernière à Santa Riparata qui est très certainement intentionnel" explique le colonel Pierre Pieri, directeur du Sis.







Santa Riparata : plusieurs indices

Plusieurs indices ont été découverts sur place et vont être analysés. " À partir du moment où il y a plusieurs mises à feu sur un même secteur, cela laisse présager une mise à feu intentionnelle. Pour les prochaines grosses tempêtes de vent, nous allons avoir un dispositif maximal de maillage mis en place sur l’ensemble du secteur, de jour comme de nuit pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible" termine le colonel.





Pour rappel, le métier de sapeurs-pompiers n’est toujours pas officiellement reconnu comme métier à risques…