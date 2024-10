Il a orchestré la cavale d'Yvan Colonna : Jo Peraldi, "confessions d'un patriote corse, des services secrets français au FLNC"

Dans ce livre et ses quatre parties, Jo Peraldi évoque toutes les étapes de sa vie depuis l'entrée dans les services spéciaux jusqu'au jour d'après quand il a retrouvé la Corse après avoir été jugé et condamné. Mais sans jamais rien occulter de son parcours dans la clandestinité de ses premiers pas, à la montée en puissance en passant par le temps des brouilles et des embrouilles jusqu'à celui du temps de la cagoule et du cachot.

Et avec Frédéric Ploquin, il a mis un point d'honneur à rappeler "qu'il n'a jamais combattu la France, mais un système géré par des clans qui maintenaient la Corse dans un état de non-droit, avec des intouchables de père en fils".

Certes, bras armé du FLNC, il fut incarcéré après les attentats contre l'Urssaf et la DDE de novembre 1999, mais son action, parfois violente comme lors de ces attaques menées à Ajaccio, fut avant tout politique.

C'est sa fidélité aux hommes et aux idéaux qui l'ont conduit à exploiter son réseau dans le maquis pour permettre à Yvan Colonna d'échapper à sa traque alors que toutes les polices de France étaient à ses trousses.





Il raconte ce début de matinée du 23 mai 1999 de la sorte. " Le RAID, le GIGN, la police judiciaire, la gendarmerie et même la DGSE, tous les services d'élite du pays quadrillent le secteur de Cargèse, berceau de la famille d'Yvan Colonna. J'ai un plan pour déjouer ces surveillances et exfiltrer le militant nationaliste, recherché dans le cadre de l'assassinat du préfet Claude Érignac, perpetré à Ajaccio le 6 février 1998. Un vieux couple part tous les matins faire ses courses à bord d'une Renault 4L. Lui, bedonnant, porte toujours le même bleu de chauffe sur le dos et une casquette; sa femme, elle, ne sort jamais sans un foulard sur les cheveux. Nous avons recruté un proche d'Yvan, militant de notre mouvement, dont la morphologie ressemble terriblement à celle de ce vieux. L'idée est de prendre l'apparence de ce couple pour quitter le périmètre quadrillé sans attirer l'attention.

A l'heure convenue, ayant emprunté son bleu de chauffe au vieil homme, sans le mettre dans la confidence, nous mettons le plan à exécution.. Yvan se déguise en femme, mettant sur sa tête un foulard similaire à celui que porte la femme. Avec son mètre soixante-dix, cet accoutrement devait lui permettre de franchir les barrages érigés sur la route sans éveiller la curiosité des forces de ordre. Le militant s'installe au volant, habillé d'un bleu de chauffe et équipé d'une oreillette reliée à un talkie-walkie. Un troisième homme ouvre la voie en moto, lui aussi équipé d'un talkie-walkie. Plutôt grand - un mètre quatre-vingt-cinq -, il ne risque pas d'être pris pour Yvan. Le convoi quitte Sagone vers 9 heures en direction d'Ajaccio, et échappe effectivement à toutes les surveillances. Je les attends à une quarantaine de kilomètres de là, près de Pisciatello, sur l'ancienne route de Sartène, à bord d'une voiture garée à l'abri des regards. Je suis grimé comme il se doit - une habitude prise il y a longtemps, à l'époque de mon service militaire en Algérie. Je revois encore Yvan me tomber dans les bras, au point de jonction. « Quel coup ! » lâche-t-il alors que cette véritable exfiltration semble couronnée de succès."



La suite du récit et des mille et un actes de Jo Peraldi dans "Confessions d'un patriote Corse, des services secrets français au FLNC" aux éditions Fayard à partir de ce 30 octobre*. En conclusion Jo Peraldi n'omet pas de souligner qu'il n'a pas fait cela " pour que cela se sache. J'ai fait ce qu'il convenait de faire et n'ai souhaité en tirer quelque profit que ce soit, sinon de réussir le combat pour l'évolution institutionnelle de la Corse et maîtrise de notre destin".





Rectification

À la page 215 évoquant la mort tragique de Noël Sargentini, Jo Peraldi et Frédéric Ploquin attribuent celle-ci au "Canal historique". Ils tiennent à préciser qu'il s'agit d'une erreur. Les auteurs des faits étaient, disent-ils, des militants du"Canal habituel" jugés et condamnés par la suite.



* Médaille de la valeur militaire avec étoile d'argent, croix du combattant, médaille commémorative, médaille de la reconnaissance de la nation, médaille pour service militaire intégralement accompli en Algérie

* Éditions Fayard, 328 pages, 21,90€