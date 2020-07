IWasCorsica : Marlene Schiappa demande que le nouveau mouvement de lutte contre les violences sexuelles soit reçu en préfecture

Sur Twitter, avec le le hashtag #IwasCorsica, des milliers de personnes témoignent depuis environ un mois des agressions sexuelles ou des viols subis accompagnés de leur âge au moment des faits.Ce témoignages, inédits sur une terre où la parole fatigue à se libérer, ont provoqué une véritable onde de choc en Corse et le 21 juin dernier à Bastia 300 personnes ont participé à une manifestation inédite organisée les victimes de violences sexuelles.Le courage des internautes, qui à travers #IWasCorsica dénoncent les violences subies, avait été saluée sur son compte Twitter par Marlène Schiappa le 7 juin dernier.Ce jeudi 2 juillet, aux micros d’Alta Frequenza, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a annoncé avoir « demandé à la déléguée droits des femmes de la préfecture de Corse de recevoir dans les prochains jours une délégation du mouvement #IWasCorsica et de mobiliser les services de l’Etat auprès des victimes de violences intrafamiliales. »Une deuxième marche organisée par tous ceux et celles qui ont le courage de dénoncer les violences sexuelles subies aura lieu ce dimanche 5 juillet à Ajaccio à 15 heures devant le tribunal.