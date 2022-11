IVG dans la Constitution : "c'est malheureux d’en arriver là pour garantir un droit", selon Lauda Guidicelli-Sbraggia

« L’adoption hier de la proposition de loi constitutionnelle pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution est un bon signal. Mais je suis quand même obligée de trouver malheureux d’en arriver là pour tenter de garantir un droit. En souhaitant l’inscrire dans la Constitution ce n’est pas un progrès, c’est une manière de se prémunir contre un retour en arrière comme nous avons pu le voir en Pologne ou dans certains Etats américains.



Concrètement ce vote montre une chose : la loi Veil de 1975, qui donnait enfin aux femmes le droit de disposer de leur corps, est attaquable. Ce droit pourrait un jour être remis en cause et comme de nombreuses femmes, cela m’inquiète.



L’adoption par l’Assemblée nationale – avec le soutien des députés corses, est un premier pas. Mais la route est et sera encore longue, il faut que le Sénat adopte le texte à l’identique, ce qui n’est pas garanti. De plus, porté par des parlementaires, ce texte devra ensuite être soumis à référendum.



Les avortements existaient avant la loi Veil ; mais cette loi a permis de les encadrer et de garantir un cadre médical et sanitaire.

C’est donc au quotidien que nous devons nous engager pour protéger ce droit, pour faire comprendre aux femmes et aux hommes qu’il est fondamental en matière de libre choix et de santé. »