Réseau "Remina" de Corse : l'accès anonyme et gratuit à la contraception et à l'IVG

Après plusieurs années de travail, le réseau Remina pour « Reta isulana di a maestria di e nascite » (Réseau insulaire de maîtrise des naissances) a vu le jour ce mardi 19 avril 2022. Initié et porté par la direction de la promotion de santé et prévention sanitaire de la Collectivité de Corse, ce projet inédit permettra, dès son application dans les prochaines semaines, à toutes les femmes de l’île d’avoir recours de manière anonyme et gratuite à la contraception ainsi qu’à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sans condition d’âge ni de ressources.

« Nous avons mis en synergie toutes les forces de santé de façon transversale pour faciliter l’accès à la contraception féminine, notamment dans les zones rurales où les déserts médicaux sont importants », explique Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé et du social.





Grâce à ce réseau, toutes les femmes corses pourront se rendre au plus près de chez elle, consulter leur médecin généraliste, leur pharmacien, sage-femme, une infirmière pour une prescription de la pilule contraceptive.

La pilule sera, ensuite, délivrée gratuitement puisqu’une partie sera financée par la CPAM ou la MSA, le reste, à charge de la part mutuelle, sera soutenu par la Collectivité de Corse. Cette même prescription sera anonyme et ne pourra donc pas être retracée administrativement. « Les actes apparaissaient sur les relevés mensuels ce qui freinait un peu les femmes notamment pour les IVG médicamenteuses. A présent, cela restera totalement anonyme et gratuit, les parents, ou un conjoint, ne pourront plus consulter l’acte », explique Stéphanie Brun, sage-femme coordinatrice des réseaux à la Collectivité de Corse.





3ème région de France où se pratiquent le plus d’IVG

Stéphanie Brun, et son homologue de Haute-Corse, Patricia Pietri, feront le lien entre les professionnels de santéé, les institutions et les femmes, notamment en gérant totalement les démarches administratives qui peuvent se révéler très lourdes pour des dossiers d’IVG. « Le réseau fournira toute la logistique aux soignants partenaires. Ils bénéficieront d’ailleurs d’une formation pour bien accompagner les femmes »,poursuit la coordinatrice du réseau.



Et la charge de travail se révèlera sûrement importante puisque la Corse est la 3ème région en France où il se pratique le plus d’IVG.

Elle est d’ailleurs sur ce point très au-dessus de la moyenne nationale puisque 17 femmes pour 1 000 entre 15 à 49 ans ont recours à une IVG contre 14,9 pour 1 000 sur la moyenne nationale.





Contrairement aux idées reçues, il y a peu de mineures qui procèdent à des IVG, il s’agit surtout de femmes entre 25 et 30 ans. Pour autant, la création de ce réseau ne devrait pas augmenter la demande en interruption volontaire de grossesse.

Pour la sage-femme Stéphanie Brun « les études ont montré que ce n’est pas parce qu’on augmente l’offre qu’on augmente la demande. Les femmes pourront simplement maîtriser le moment où elles souhaitent avoir un enfant. »