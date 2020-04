IMAGES - La Corse confinée

Charles Monti le Samedi 18 Avril 2020 à 08:56

Ce sont des images, qui nous l'espérons, nous ne verrons plus très bientôt. En attendant, et au moins jusqu'au 11 mai, elles font partie de notre quotidien. Au hasard de leurs rares sorties - mais restez surtout chez vous - quelques-uns de nos lecteurs prennent le temps de fixer ces lieux de Corse qui n'ont jamais été aussi déserts.

Covid-19 oblige, ils sont condamnés à demeurer en l'état quelques semaines encore. Si vous aussi à l'occasion de vos sorties permises par l'autorisation dérogatoire de déplacement - et uniquement dans ce cadre - avez l'occasion de nous montrer les effets de la situation que nous vivons, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos documents (corsenetinfos@gmail.com), mais ne sortez surtout pas pour ça. Depuis votre voiture, votre balcon ou de votre terrasse vous pouvez être aussi des témoins précieux et nous procurer des images de la Corse confinée.

Stemuci, statevi in Casa !

