I nostri cari vecchji et le coronavirus

. "Je sais que c'est difficile et que l'isolement pèse, mais c'est une question de vie ou de mort.. !!

Sous prétexte de progrès et de civilisation, diligentés par les banques et la grande finance, avides de toujours plus de profits, et de moins de partages, lls nous préparaient un nouveau monde… Relayés par des technocrates du monde entier, déshumanisés et sans conscience, rêvant pour certains de diminuer le nombre des populations, sans pour autant remettre en question les ressorts de leurs démarches, elles et eux qui fonctionnent depuis longtemps comme des robots. Voilà où cela risque de nous conduire.





Quant aux séniors survivants, voilà comment ils les rêvent, à l’instar de certains mauvais prophètes, (Jacques Attali l’avait évoqué, des journaleux, Christophe Barbier, l’aurait dit...) Un monde ou les « vieux, devenus inutiles, car improductifs et coûtant de l’argent, (en plus) car il faut s’occuper d’eux, les nourrir et les soigner, devaient disparaître, ou comme lorsqu’on cache la poussière sous le tapis, devaient devenir invisibles.





On ne les tue pas encore officiellement pour l’heure, mais on les laisse mourir, (hôpitaux , Ehpad ou autres) ou on ne les soigne plus, et leur vie, avec ce virus, sera écourtée pour toutes et tous !

Reste à s’entendre à partir de quel âge ?

Sûrement avec cette crise sanitaire qui va perdurer, l’âge variera au fur et à mesure, tant qu’un ou des remèdes ne seront pas trouvés, et tant que les mesures de confinement dureront, mais même après, sous prétexte d’éviter de nouvelles contaminations. Déjà privés d’un minimum de relations sociales, elles et seuls, voué(e)s à être demain, ou déjà, privé(e)s de lien avec l’extérieur, (ou de moins en moins), elles ou ils mourront plus vite.

Et nous en Corse, qui par notre façon de vivre et notre relation à nos anciens, faisons de la résistance.

Mais jusqu’à quand ? maintenant qu’il y a urgence et danger pout tout le monde avec les ravages de ce virus.

@PoggioliPierre-12 avril 2020





« Elles et Ils meurent

La meilleure des générations est en train de mourir, Celle qui sans études, s’est sacrifiée en tout pour éduquer ses enfants, Celle qui sans ressources les a aidés et portés pendant les crises, les aidant du mieux possible à affronter les difficultés, les épreuves et les aléas de la vie.

Celles et ceux qui ont le plus souffert sont en train de mourir

Celles et ceux qui ont travaillé depuis leur enfance,

celles et ceux qui ont cotisé plus que quiconque.

Celles et ceux qui durant toute, ou une grande partie de leur dure existence ont connu le vrai besoin et le minimum vital,

meurent,

Celles et ceux qui nous ont construit, ont construit notre Corse et nous ont tant enseigné et appris,

Celles et ceux qui souhaitaient, après tant de labeurs et d’épreuves, enfin pouvoir profiter des leurs.

Elles et Ils meurent seul(e)s et effrayé(e)s

Laissant s'envoler leur dernier souffle, sans même souvent l'aide d'un respirateur misérable

Elles et Ils partent sans déranger, elles et eux qui dérangent le moins

Elles et Ils, celles et ceux qui méritent le moins de partir ainsi, partent sans adieu,

Elles et ils enterrés à la sauvette, sans même l’étreinte, le dernier baiser des leurs, ou l’hommage des ami(e)s »

Cédric CB - 5 avril - J’ai un peu remanié son post que je reprends ici en le remerciant