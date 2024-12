I Scontri di u Vinu fêtent leurs 10 ans ce samedi à Erbaghjolu

Dès l’entrée, les visiteurs reçoivent un verre aux couleurs de l’événement, qui leur permet d’accéder à la dégustation des vins des différents domaines présents. Pour 5 €, ce verre devient le sésame d’une journée placée sous le signe de la découverte. Chaque vigneron, fier de son produit, invite à découvrir ses crus, à discuter de ses méthodes de travail et à transmettre sa passion pour la terre et le vin.

"Ce qui distingue I Scontri di u Vinu, c’est son atmosphère décontractée et son côté accessible. Le public n’est pas seulement là pour goûter, mais pour échanger, apprendre et s’imprégner de l’univers des vignerons corses."

expliquant les organisateurs.

En plus des dégustations, I Scontri di u Vinu propose une série d’animations pour toute la famille. Les enfants, par exemple, peuvent participer à des ateliers créatifs animés par des professionnelles, leur permettant de fabriquer des décorations de Noël, de peindre ou encore de se faire maquiller. Pendant ce temps, les parents peuvent profiter des dégustations et des échanges avec les producteurs locaux.



Les passionnés de vin auront aussi l’opportunité de participer à des masterclasses, animées par Raphaël-Pierre Bianchetti, sommelier et président des sommeliers de Corse. Dans le cadre intimiste de la chapelle de Saint Christophe, il partagera ses connaissances sur les cépages corses, l’art de la dégustation et les accords mets-vins.



Les stands des exposants, qui réunissent une trentaine de producteurs locaux, offrent également un aperçu de la diversité des produits corses. Vins, produits artisanaux et spécialités du terroir sont proposés à la vente, permettant aux visiteurs de repartir avec des souvenirs gustatifs et authentiques.



La journée sera rythmée par des concerts. Dumè Tomaselli donnera un concert dès 11h, tandis que le groupe Memoria prendra le relais en fin de journée pour un moment festif autour des chants traditionnels corses. La musique et l’ambiance locale sont des éléments clés de cet événement, contribuant à sa chaleur et à sa convivialité.



Enfin, une tombola clôturera l’événement avec des lots variés à gagner, allant des produits locaux à un séjour gastronomique à la Casa Guelfucci à Corte.