"I Scontri Figaresi" : le festival de de musique du monde revient du 11 au 14 septembre

"I Scontri Figaresi", organisé par l'association "Associu u Scontru", est rapidement devenu un événement incontournable dans l'Extreme Sud. Né de la volonté de mettre en lumière la diversité musicale et culturelle, ce festival est le fruit du travail d'une équipe de bénévoles passionnés, engagés à offrir un espace de rencontre entre les cultures. Cette année encore, pendant quatre jours, les concerts se dérouleront dans les villages de Figari, Poggiale et Tarabucetta.





Les festivités débuteront le 11 septembre avec une soirée d’ouverture marquée par les performances des groupes Attala et Mafia Wanaca. Ces artistes, connus pour leurs mélodies qui puisent dans des influences du monde entier, promettent de lancer le festival sur des rythmes entraînants, invitant le public à danser et à célébrer.



Le 12 septembre, la scène sera animée par des talents locaux et internationaux. Fanou Torracinta, le guitariste corse dont le style gipsy fait vibrer les cordes avec passion, sera rejoint par Fabrice, Jean-Michel Andréani du groupe I Messageri, et le collectif Alberi Sonore. Ces derniers se distinguent par l’utilisation d’instruments atypiques qui offriront au public une expérience sonore unique.



Le 13 septembre, ce sera au tour de Léa Antona et Melina Vlackos de captiver l’audience. Léa, avec sa voix envoûtante, et Melina, qui explore des sonorités mystérieuses, promettent une soirée riche en émotions et en découvertes musicales.



Le 14 septembre, la clôture du festival sera marquée par deux performances exceptionnelles. Chjami Aghjalesi, véritable emblème du chant corse, partagera avec le public l’essence même du patrimoine vocal de l’île. Ils seront suivis par Quilapayún, groupe mythique de la musique latino-américaine, qui transportera l’audience à travers les montagnes des Andes avec leurs chants puissants et engagés



