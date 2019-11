"I Morti" : un moment de recueillement et de prières pour les Corses

Dans la tradition catholique le jour des morts est un moment de recueillement et de prières.

Le jour de la Toussaint étant férié contrairement à celui des Défunts, l'on se rend sur les tombes pour les fleurir et se recueillir. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes d'en savoir plus sur leurs arrières grands-parents.



Le père Georges Nicoli qui officie à l'église Notre Dame de Lourdes à Bastia, explique la signification religieuse de ce jour.

"Il ne faut pas confondre le 1er novembre où l'on célèbre les saints de l'Eglise et le 2 novembre qui est le jour dédié aux Défunts. C'est un jour que l'on réserve à la prière, il y a beaucoup de fidèles pendant les messes. Il arrive également que nous allions bénir les tombes."



Ce jour implique bien souvent un retour aux sources.

Les Corses vont se recueillir dans les cimetières de leurs villes et village.

Au cimetière de Bastia, où l'on ne déroge pas à la règle, nous avons rencontré cinq Bastiais auxquels nous avons posé une seule question :

Pourquoi est-il important pour vous de se rendre au cimetière en ce jour ?