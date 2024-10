Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard : une minute de silence dans les collèges et lycées de Corse

Lundi 14 octobre, à 10 heures, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires de l'ile pour honorer la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, professeurs assassinés par des islamistes radicalisés. Cet hommage national visait à rappeler l’importance de la lutte contre le fanatisme et l'ignorance, tout en perpétuant les valeurs que ces deux enseignants incarnaient : liberté d'expression et transmission du savoir.

En Corse, tous établissements ont participé à ces commémorations. Au collège de Moltifau, l’hommage a eu lieu en présence du recteur de l'académie, Rémi-François Paolini, témoignant du soutien des autorités académiques.



Au collège du Stilettu, à Ajaccio, cette cérémonie a pris une forme particulière, avec un hommage en musique dans toutes les langues enseignées dans l’établissement.