"Hermann Osmosis" : Cyril Maccioni Inaugure une sculpture engagée à Vignale

Le samedi 12 octobre 2024, le sculpteur Cyril Maccioni a inauguré sa commande publique intitulée "Hermann Osmosis" au lieu-dit Funtanone di Vignale. Réalisée en fibre de verre et résine, cette œuvre impressionnante, qui a nécessité pas moins de 1 500 heures de travail en atelier, mesure 3 mètres de long, 2,5 mètres de large et 1,70 mètre de haut. Le choix de la tortue Hermann comme sujet de cette sculpture s'inscrit dans la volonté de Cyril Maccioni de sensibiliser le public aux espèces menacées. "Le choix de la tortue Hermann s’inscrit dans ma démarche de sensibilisation du public concernant les espèces menacées." En effet, cette espèce se trouve dans toute la vallée du Golo et dans toute la Corse.



Le processus de création de la sculpture a été minutieux. Cyril Maccioni a commencé par tailler la sculpture dans un bloc de mousse polyuréthane avant de la stratifier avec de la fibre de verre et de la résine. "Cette technique garantit la solidité et la pérennité de l’œuvre," précise-t-il. Pour réaliser les détails comme les écailles et les griffes, il a utilisé un mastic époxy de haute viscosité, tout en intégrant des renforts métalliques à l'intérieur.

Les 13 papillons qui ornent la carapace, symbolisant un message de paix, de tolérance et d'espoir, ont été découpés dans de la tôle d'aluminium, ont également été stratifiés avec de la résine et de la fibre de verre. Pour obtenir un rendu unique, l'artiste a appliqué des couches de peinture polyuréthane : "L'effet peau de pêche que j'ai créé varie du bleu outremer au bleu klein en fonction de la luminosité et de l'humidité."

Située sur la route territoriale 20, l'œuvre bénéficie d'une grande visibilité, attirant environ 15 000 véhicules par jour en haute saison."Cet emplacement vise à toucher un large public et à promouvoir la sensibilisation environnementale."ajoute le sculpteur.



Un projet ambitieux

"Hermann Osmosis" est la première partie d'un projet ambitieux lancé par Charlotte Terrighi, la maire de Vignale qui a demand à l'artiste de réaliser une série de 12 sculptures qui seront dispersées dans les ruelles du village, visant à dynamiser le secteur rural et à sensibiliser le public à l'art et à la protection animalière. "Ce parcours artistique débutera prochainement et s'étendra sur toute l'année 2025," conclut Cyril Maccioni.