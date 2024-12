Haute-Corse : une année éprouvante pour la sécurité civile face aux crises climatiques

La Corse a connu en 2024 une succession de crises liées au climat. Les incendies de forêt, la sécheresse et les épisodes météorologiques extrêmes ont mis à rude épreuve les dispositifs de sécurité civile du département. La semaine dernière encore, une vigilance orange avait provoqué des perturbations importantes : fermetures temporaires des aéroports, interruption de services portuaires et pannes sur les réseaux électriques. « Les conditions climatiques particulièrement difficiles de cette année nous ont contraints à adapter en permanence nos dispositifs de gestion des crises », a déclaré Michel Prosic. La sécheresse, qualifiée de « pire des dernières années », a touché l’ensemble du territoire, avec des conséquences particulièrement sévères dans les zones de la Côte-Orientale et du Nebbiu. Face à cette situation, les autorités ont instauré des restrictions d’eau et renforcé la coordination entre services publics et privés pour limiter l’impact sur les populations et les activités économiques, notamment agricoles. « La gestion de cette crise a mobilisé toutes les énergies, avec un seul objectif : préserver les ressources en eau et garantir la sécurité des habitants », a précisé le préfet.



Des exercices pour anticiper les crises

En parallèle des interventions d’urgence, la Haute-Corse s’est focalisée sur la préparation face aux risques futurs. Une série d’exercices de sécurité civile a été organisée pour tester les capacités de réaction face à différents scénarios, allant des inondations aux crashs aériens. Ces simulations, qui ont mobilisé entre 100 et 200 personnels sur le terrain, ont permis de mettre en lumière les forces et les failles des dispositifs existants. « Ces exercices nous permettent de tester nos processus et d’identifier les améliorations possibles », a expliqué le lieutenant-colonel Octavien Meschini, ajoutant que cette anticipation est essentielle pour garantir une réponse rapide et efficace lorsque des crises se produisent.

Un des axes majeurs de réflexion lors de cette réunion a été le développement des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). Ces outils, qui servent à prévenir les risques et à organiser la réponse en cas de crise, sont aujourd’hui opérationnels dans près de la moitié des communes corses.



Cependant, selon Michel Prosic, des efforts restent à faire pour généraliser ces dispositifs à l’ensemble du territoire. « La sécurité civile est l’affaire de tous. Les citoyens doivent être conscients des risques qui existent sur leurs territoires et savoir comment réagir pour se protéger en cas de danger. Chaque citoyen, chaque élu doit être préparé face aux risques. Cela passe par la mise en place de PCS, qui permettent de coordonner les actions en cas de crise », a insisté le préfet.



Le défi croissant du réchauffement climatique

La perspective d’un réchauffement climatique accéléré alourdit encore les enjeux de sécurité civile en Haute-Corse. Les phénomènes extrêmes – sécheresses, tempêtes ou incendies – devraient se multiplier dans les années à venir. « Nous devons nous préparer à des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Ce n’est plus un défi seulement pour la Corse, mais pour l’ensemble de la planète », a affirmé Michel Prosic. Pour renforcer les capacités locales, l’État a investi dans de nouveaux matériels pour les pompiers et soutient la création de réserves communales de sauvegarde, des ressources stratégiques pour les futures interventions d’urgence.



Malgré les obstacles, le préfet a insisté sur l’importance de la coopération entre les services publics, les élus locaux et les citoyens. « La sécurité de nos concitoyens dépend de l’implication de chacun », a-t-il conclu.