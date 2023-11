Haute-Corse : risque de débordement du barrage de Calacuccia

Comme en Corse-du-Sud un peu plus tôt, le centre opérationnel départemental a été activé à la préfecture de Haute-Corse, en présence des services de l’Etat, (Préfecture, DDT, DREAL), d’EDF, de la Collectivité de Corse, du SIS 2B et des forces de l’ordre – gendarmerie et police.

Il doit notamment faire face à la situation engendrée par les fortes pluies qui ont été enregistrées tout au long de l'après-midi notamment sur le relief : le barrage de Calacuccia est, en effet, soumis à un risque de débordement, entraînant ainsi une élévation du niveau du Golo.



Les mairies des communes potentiellement impactées sont en train d’être contactées par les services de l’État, pour les prévenir des risques que cette élévation du niveau pourraient entraîner, par les services de l’État.

Il s'agit d"Albertacce, Corscia, Castiglione, Castirla, Omessa, Aiti, Saliceto, Gavignano, Pedigrisgio, Morosaglia, Canavaggia, Valle di Rostino, Castello di Rostino, Bisinchi, Campile, Lento, Bigorno, Campitello, Olmo, Volpajola, Vignale, Vescovato et Lucciana



"En fonction des retours des maires, les décisions ad hoc seront prises pour mettre à l’abri toute personne qui pourrait être en difficulté" indiquait jeudi vers 23h30 la préfecture de Haute-Corse.







Dans le même temps on signalait qu'aucun incident en lien avec l’alerte orange n'était à à signaler et qu'aucune opération de secours à personne n’avait été effectuée depuis le début de l’épisode d’alerte orange.

Concernant le réseau routier, 3 interventions ont eu lieu principalement sur les routes territoriales : sur la RT30 (entrée de Calvi) et sur la RT20 (à Ponte Leccia). Vers 23h30 une opération est toujours en cours à proximité de Calvi en raison d’eau sur la route.

Aucune opération n’a été effectuée sur le réseau départemental.





2 300 foyers privés d'électricité

Concernant l’alimentation en électricité, 2 300 clients sont coupés en Haute-Corse principalement dans le Cap Corse (2 100 clients); les conditions météo rendant les interventions difficiles et dangereuses, la réalimentation des clients est prévue pour une grande partie demain.



Selon la météo, 20 à 40mm de précipitations sont attendus jusqu’à 6 heures ce vendredi, ce qui constitue une baisse notoire des précipitations. Suivra ensuite une nouvelle alerte météorologique orange uniquement sur le phénomène « vent » et une diminution significative des pluies est prévue jusqu’à l'avènement de ce nouvel épisode de vent.