Haute-Corse : les pompiers mobilisés sur plusieurs départs de feu ce mercredi

Dès la fin de matinée, un incendie s’est déclaré à Santa Maria Poggio, ravageant près de deux hectares de maquis. Les équipes ont rapidement maîtrisé les flammes, mais une surveillance a été maintenue durant la nuit pour prévenir tout risque de reprise.



Dans l’après-midi, la situation s’est compliquée avec de nouveaux foyers. À Porri, un feu difficilement accessible a parcouru environ 3 000 m² de végétation. Les opérations de surveillance se poursuivent pour éviter une propagation. Quelques minutes plus tard, un autre incendie s’est déclaré à Pietralba, détruisant entre cinq et six hectares dans une zone également difficile d’accès. Là encore, une vigilance renforcée est de mise.



La journée a également été marquée par deux écobuages mal maîtrisés. À Calacuccia, près du stade, les flammes ont débordé sur une cinquantaine de mètres carrés avant d’être rapidement maîtrisées. À Casanovo, un autre écobuage a causé des dégâts similaires, touchant une centaine de mètres carrés de végétation.



Enfin, à Volpajola, un petit feu de bord de route sur la D15, limité à un mètre carré, a été éteint rapidement sans difficulté majeure.