Haute-Corse : les pompiers en première ligne pour lutter contre la sécheresse

Alors que la Haute-Corse fait face à une sécheresse d'une gravité sans précédent, les services de l'État et les municipalités du département se tournent plus que jamais vers un pilier essentiel du service public : la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, au cœur de cette branche, ont démontré une nouvelle fois leur adaptabilité en réponse aux besoins croissants de la société, notamment lors d'une réunion cruciale organisée le 7 août à Toga par Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco et président de l'association des maires de Haute-Corse. Cette réunion visait à élaborer des solutions pour soutenir les administrés et les agriculteurs confrontés à une pénurie d'eau sévissant dans le Cap Corse et la Plaine orientale.



Devant une cinquantaine de maires directement concernés par l'arrêté préfectoral "alerte sécheresse" en vigueur depuis le 10 juin, ainsi qu'en présence de la Collectivité de Corse, du préfet Michel Prosic, de Patrick Rébillout, directeur du Centre Météo-France d’Ajaccio, et des dirigeants de l'Office hydraulique, les responsables de la sécurité civile ont présenté le plan ORSEC. Ce plan décrit les moyens d'urgence déployés pour venir en aide à une population de plus en plus affectée, avec 137 communes – sur les 236 du département – touchées par l'arrêté, dont treize subissent déjà des rationnements drastiques. "Nous ne laisserons aucune commune ni aucun agriculteur dans la détresse. Nous devons ce service à nos administrés qui comptent sur nous, l'un des derniers services publics en milieu rural", a affirmé Hyacinthe Vanni, président du Service d'Incendie et de Secours (SIS) de Haute-Corse, devant une assemblée préoccupée par cette sécheresse qui persiste depuis septembre 2023 et pourrait durer jusqu'à décembre prochain.



Malgré une mobilisation déjà intense pour combattre les feux de forêt, récurrents chaque été en Corse, les pompiers se réorganisent pour répondre aux appels d'urgence des éleveurs et des citoyens en détresse. En cas de besoin, le SIS de Haute-Corse peut compter sur des renforts de Corse-du-Sud ou des services de l'État.