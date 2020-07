Haute-Corse : le Comité local d'aide aux victimes de la Haute-Corse valide son schéma départemental

«Il s’agit d’un document très important » souligne François Ravier, le préfet de la Haute-Corse. «C’est un document de référence qui permet à chaque acteur de connaître son périmètre d’action et son rôle par rapport à la chaîne d’action collective pour venir en aide aux victimes. Il reflète la réalité du travail accompli. Aujourd’hui chacun sait où se situer. Chacun connait son rôle et chacun respecte le rôle de l’autre. On a pu noter lors de cette réunion la forte implication des différents acteurs. Il y a eu parfois des problèmes de coordination et ce schéma va permettre de palier ces problèmes. Si ce schéma apparait complet, il est appelé à évoluer ».





Caroline Tharot, procureure de la République, ne cachait pas non plus sa joie à la signature du SDAV. «On a pu constater que les partenaires étaient de qualité pour la prise en charge pluridisciplinaires des victimes. On a parfois manqué de coordination et il fallait éviter que certains empiètent sur le domaine des autres. Aujourd’hui on est très satisfaits des premiers retours, chacun connait son périmètre d’action. Ce schéma est conforme aux attentes des associations et sera actualisé régulièrement. Il faut souligner aussi que tous les départements ne possèdent pas ce genre de document intéressant »





Impossible lors de cette réunion de ne pas évoquer les récentes manifestations du Collectif #Iwascorsica qui dénonce viols, agressions et violences sexuelles et dont 2 représentantes se sont rendues au commissariat de Bastia cette semaine pour des dépôts de plaintes.



«Attention, il ne s’agissait pas de dépôts de plaintes, mais de témoignages » insiste la procureure Caroline Tharot précisant : «C’est un premier pas déjà de libérer la parole mais l’autorité judiciaire a besoin de l’audition de ces personnes sur procès verbal. A ce jour une quinzaine de témoignages a été déposée au commissariat de police, des témoignages extrêmement généraux qui ne permettent pas forcément de connaître l’âge de la personne au moment des faits parfois, puisqu’il est indiqué - j’avais 15 ans - j’avais 19 ans - mais sans savoir l’âge de la personne aujourd’hui, sans savoir non plus quelle est sa domiciliation. C’est extrêmement compliqué de pouvoir dans ces conditions l’inviter à déposer dans le service de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile. Une absence aussi parfois d’indication quant au lieu de commission des faits même si certains témoignages peuvent déjà mentionner que cela se serait passé à Aix-en-Provence il y a deux ans ou à Marseille il y a quelques années. Ce qui signifie également que mon parquet ne sera pas forcément compétent pour diriger une enquête, mais en revanche ce qui est certain c’est qu’il faut absolument que ces jeunes filles ou jeunes femmes, car je précise que je ne connais pas leur âge, doivent aller révéler les faits dans un service de police ou de gendarmerie de manière à être entendues sur procès-verbal. Libre à ces jeunes filles ou jeunes femmes, à l’issue de l’audition, de décider de déposer plainte ou pas, sachant que le dépôt de plainte n’est pas, lui, un préalable nécessaire à l’ouverture d’une enquête. En revanche ce qui est absolument indispensable c’est qu’on puisse sur PV recueillir la déposition, le récit de ce que ces jeunes filles ou jeunes femmes ont subi. Elles doivent faire cette démarche au plus vite car certains faits ayant été commis il y a plusieurs années, il y a un risque de déperdition d’un certain un nombre d’éléments de preuves ».



CNI a tendu son micro au préfet de la Haute-Corse et à la procureure de la République.