Haute-Corse : la sécheresse persiste, mais aucune nouvelle restriction d'eau n'est prévue

Mais c'est bien au sein des communes que le gros du travail est à réaliser. D'abord, en mettant en place la réutilisation de l'eau. Un dispositif jugé "essentiel" dans un territoire où "l'on part de 0". Mais surtout, en poursuivant les travaux pour mettre fin aux fuites dans les réseaux hydrauliques. Puisque la Haute-Corse n'est autre que le troisième département le plus fuyard de France, avec environ 30 % de perte entre le moment où l'eau est puisée et le moment où l'on ouvre le robinet. Pour cela, une chose est primordiale : que les 134 communes du département qui n'ont pas de schéma directeur (démarche mutualisée entre plusieurs services d'eau afin d'étudier la fonctionnalité et la pérennité du système de production et de distribution de la ressource aux consommateurs, ndlr) en établissent un. "C'est sur la base de ce schéma directeur que l'Agence de l'eau, l'Office hydraulique et la préfecture seront en capacité d'accompagner financièrement les communes. Et ce, à hauteur de 80 %. Cette aide peut être allouée à la réalisation des travaux de changement du réseau hydraulique ou à la réparation des canalisations en fonction du degré de vétusté. Nous ne pouvons plus continuer à nous dire que nous sommes le 3eme département le plus fuyard de France et s'en satisfaire", rappelle Michel Prosic, encourageant ainsi vivement les maires à se lancer pour agir.



Pour faciliter les démarches, la préfecture assure avoir modifié les critères d'éligibilité afin de solliciter l'intervention de l'État concernant cette thématique. "Nous sommes l'arme au pied pour accompagner les communes. Mais les élus sont les seuls à pouvoir décider de l'avenir qu'ils veulent offrir à leurs administrés. La situation réclame un plan d'urgence, et nous ne reculerons pas face aux moyens financiers nécessaires", conclut-il. Assurant ainsi tendre la main aux maires afin de faire face "ensemble", aux défis qui se présentent.