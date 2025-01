Haute-Corse : Un membre présumé du grand banditisme arrêté lors d'un contrôle routier

Laurent Emmanuelli, considéré comme une figure du grand banditisme, a été interpellé samedi 18 janvier 2025, lors d’un contrôle routier de routine mené par les gendarmes de la brigade motorisée de Moltifao, sur la RT 20, à hauteur d’Omessa. Bien que sous contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre en Corse, il a été arrêté sur l'ile. Déféré au parquet de la République de Bastia, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Borgo, dans l'attente de l'examen de son dossier par le juge des libertés et de la détention.



Révélée par nos confrères de France 3 Corse Via Stella Cette, l'information a été confirmée à CNI par le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



Laurent Emmanuelli, bien connu des services de justice, est également poursuivi dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat d’Antoine Francisci, un jeune homme de 22 ans tué par balles le 13 mai 2019 à Pietralba. Dans ce dossier, instruit par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, Laurent Emmanuelli est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "non-dénonciation de crime" et "modification de la scène de crime". Cinq individus, dont trois pour "assassinat" sur Antoine Francisci, "tentative d’assassinat" contre Laurent Emmanuelli et "association de malfaiteurs", seront jugés en septembre prochain devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.