Haute-Corse : Ruée sur les rendez-vous de vaccination après les annonces de Macron

Les annonces du Président Macron pour inciter à la vaccination ont provoqué un premier sursaut des prises de rendez-vous en Haute-Corse. Si ce mardi 13 juillet sur la plateforme Doctolib à 8h15 plus de 2000 personnes avaient déjà réservé un créneau pour recevoir leur première injection, ce sont surtout les centres de vaccination qui ont été pris d'assaut comme celui de Lupinu à Bastia où dès l'ouverture de nombreux bastiais ont tenté leur chance en se présentant directement pour se faire vacciner.



« On a mis des créneaux supplémentaires en place dès hier soir, mais ils ont vite été saturés » explique t-on du coté du centre de vaccination de Lupino où parmi lespostulants à la vaccination il y avait des nombreuses personnes âgées mais pas seulement : « On n’a pas trop le choix - explique Nicolas, la bonne quarantaine, en attente de se faire vacciner - Le pass sanitaire est élargi et bientôt il faudra montrer patte blanche pour se rendre dans un centre commercial ou au resto. J’ai réussi à avoir un rdv pour ce matin». Un peu plus loin Antoinette, 55 ans maugrée : «Le gouvernement nous met le couteau sous la gorge. C’est se faire vacciner ou faire des tests réguliers pour pouvoir vivre normalement. En plus les tests seront bientôt payants ».



Plus résigné, Joseph, 45 ans, prend son mal en patience : « J’étais inscrit pour aujourd’hui. Je voulais le faire depuis longtemps mais je ne me suis décidé qu’il y a peu. Je pense avoir fait le bon choix même si on ne connait pas trop les effets du vaccin. Même les spécialistes ne semblent pas d’accord entre eux. Alors vous pensez, nous simples quidams peut on faire la part des choses ! ».



La plupart des postulants à la vaccination ce mardi avait certes rendez-vous, mais à eux sont venus se greffer des personnes inquiètes de la tournure des évènements. Coté personnel, on assure ! On sent certes beaucoup de nervosité, mais pompiers, infirmières, médecins restent disponibles et courtois. Le système, depuis des mois, est bien huilé. «On est certes un peu débordés, un peu à cran mais on gère. On est à l’écoute, on renseigne, on essaye d’être disponible, le plus attentif aux questions du public. Les gens restent calmes » souligne ce jeune pompier à l’entrée du centre.



Alors que la semaine dernière avait été somme toute «paisible», les jours prochains risquent d’être sous tension.