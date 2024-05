« Horizons in situ », l’édition 2024 du festival Plateforme Danse de Bastia

« Le programme est riche, de haut niveau international, avec des propositions diversifiées et toujours accessibles, car nous avons la volonté de promouvoir la danse contemporaine auprès d’un large public » souligne Hélène Taddei-Lawson, la directrice artistique de la manifestation.

Travaux du théâtre obligent, Plateforme Danse 2024 inaugure la nouvelle ère des prochaines saisons culturelles de la ville de Bastia, en partie hors les murs et riche de surprises artistiques et architecturales. « La danse va prendre son envol au-delà des plateaux parfois trop étroits des théâtres pour s’épanouir dans des espaces magnifiques de la ville et à la rencontre de nouveaux publics ».



On retrouvera donc les artistes dans divers lieux comme le Centre culturel l’Alb’Oru, Una Volta ou dans la Cour du Palais des Gouverneurs du Musée de Bastia et sur la Place Vincetti. « Certaines propositions vont rester dans la traditionnelle boîte noire de l’Alb’Oru comme « No man is an island » de Raphaël Soleihavoup et « Synthèse humaine » de La Danzateria, qui nous projettent directement du XVIIe siècle dans le futur. Toujours à l’Alb’Oru, « Mi Jardín Impuro » d’Andrés Marín fera voler en éclat la tradition du flamenco et « Magma » des Cies Nómada et Lasafueras, un concert pour deux corps, affirmera l’espérance toujours renouvelée ».



Dans une proposition itinérante et poétique, le spectacle de Yoann Bourgeois, «Tentative d’approche d’un point de suspension », surprendra en défiant les lois de la gravité au sein de la citadelle. Autre « balade » celle que nous propose la Cie Art Mouv avec « Border Lines » le long de « A Pipe Maker’s Wood Line », une œuvre de Richard Long, de la collection du FRAC Corsica dans la Cour du Palais des Gouverneurs. « Cette circulation entre in et off, espaces sacralisés et espaces à ciel ouvert ouvre un dialogue subtil entre la tradition et l’audace, et invite à porter notre regard au-delà de nos repères habituels, vers des Horizons in Situ » explique encore Hélène Taddei Lawson.



A noter que certains spectacles sont gratuits ou en entrée libre.