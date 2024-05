Le festival Itinérance de Lumio : une 9e édition pleine de surprises et de rencontres artistiques

Cette nouvelle édition était parrainée par l’artiste sculptrice lumiaise, Popyna, dont l’atelier est installé à Sant Ambrosgiu. "La qualité des œuvres exposées cette année est particulièrement élevée et l’on peut s’en féliciter. La Municipalité, comme les lumiais, sont très attachés à ce festival. C’est un moment privilégié où les artistes peuvent exposer leur travail, en parler avec passion et le public a la possibilité de découvrir et d’acquérir des œuvres superbes, ravissantes, ou étonnantes, ou tout ça à la fois. Ces échanges conviviaux avec les artistes locaux ou d’ailleurs, sont autant de passerelles entre différents mondes, différentes sensibilités. Un rôle précieux ! Longue vie à 'Itinérances'," explique Marie-Pierre Bruno, adjointe au maire. "Cette année, suite à un renouvellement de l’équipe organisatrice d’Itinérances qui n’a pas pu se faire, la Mairie s’est engagée, de manière beaucoup plus soutenue aux côtés de Marlène Pujol, pour que ce magnifique événement soit maintenu. Ce festival se déroule à une période où le public local est disponible et les touristes commencent à nous visiter. Cela participe au charme de l’événement, parcourir les ruelles de Lumiu en visitant les différentes étapes artistiques, avec un flux agréable de visiteurs," précise l'élue.