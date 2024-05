Corse : des « instants de grâce » avec la brigade d’interventions poétiques

« La Grâce » était le thème du Printemps des poètes de cette année 2024. Et …grâce à Raoul Locatelli et sa B.I.P., elle touche notre île du 21 au 24 mai. « Instants de Grâce » est une lecture-spectacle en poésie et en chanson (Entrée libre).

« La Grâce désigne d’abord la faveur divine, ainsi que la reconnaissance, le remerciement, le pardon. La grâce, c’est aussi le charme, l’élégance, l’harmonie… » souligne Raoul Locatelli qui avec son association « Une minute de soleil en plus » nous offre ce cadeau en ce mois de mai.

« Et puis il y la grâce de toute création, quand elle parvient à la perfection de son art ; elle est le don de l’artiste, qui semble porté par une inspiration inconnue, mystérieuse - don du ciel ou de la nature, offrande du hasard ou du destin. La poésie elle-même ne se définit-elle pas comme un état de grâce de la parole qui fait des poètes des êtres d’exception, capables d’exprimer mieux que quiconque la beauté, quelles que soient les heures, solaires ou sombres, que traverse son existence ?» ajoute-t-il.

A Bastia, Corte ou encore Folelli, lecteurs, chanteurs et musiciens de la B.I.P. inviteront à cueillir ces « Instants de grâce » au gré du temps.





La BIP ?

La B.I.P c’est : Virginie Cervoni, voix, Ivia Medori, voix et chant, François Fabre, accordéon, Jean-Etienne Langianni, chant et guitare, Raoul Locatelli, voix et chant et Thierry Muglioni, régie son.

Au programme du beau monde : Villon, Rutebeuf, Aragon, Neruda, Claude Roy, Verlaine, Rimbaud, Supervielle, Prévert…Des poèmes mis en musique ou des chansons originales signées Brassens, Ferré, Moustaki, Jean Vasca ou Henri Gougaud avec ici et là une pointe d’humour. Mais aussi nos pueti nustrale avec des textes en corse ou en français : Patrizia Gattaceca, Ghjacumu Fusina, Raoul Locatelli….





La B.I.P et ses « Instants de Grâce » sera en tournée du prochain avec des escales dans les médiathèques de Bastia, Corte, Folelli et Petreto-Bicchisano. Une heure environ de poèmes, de chansons, d'humour, avec des textes en français et en corse. De l'humour également avec une pointe d'impertinence et des textes et des chansons en corse.



Le programme

« Instants de Grâce »

Mardi 21 mai

18h30 Médiathèque du Centre Corse à Corte

Mercredi 22 mai 24

18 heures Mediateca Centru Cità à Bastia

Jeudi 23 mai

18 heures à la Mediateca di Castagniccia à Folelli

Vendredi 24 mai

17h30 Mediateca Pitretu-Bicchisgià