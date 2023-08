Haute-Corse : Radio Salve Regina fête ses 30 ans

- Nicole, vous faites partie de l’équipe qui a diffusé les premières émissions ?

- Tout part des frères capucins de Corse-Sardaigne. Jusqu’en 1984, le couvent St Antoine était tenu par les frères de la province de Lyon puis ce sont des frères Sardes qui ont pris la relève. Ce sont de jeunes frères, qui venaient tout juste d’être ordonnés prêtres, qui sont arrivés : le Père Jean, le Père Vincent et le Père Salvatore qui était le supérieur. En 1993, ils ont l’idée de créer une radio avec pour objectif d’être notamment aux côtés de ceux qui écoutent la radio la nuit, avec une voix qui accompagne, qui fortifie la foi. Ces prêtres avaient déjà une expérience radio à Radio Maria en Italie, une radio chrétienne qui bénéficiait d’une excellente audience. Ensuite, il y a eu tout un concours de circonstances et surtout de bonnes volontés pour enclencher le projet. Pour aménager notre studio dans les caves de nombreux entrepreneurs nous ont gracieusement aidés. Ensuite il nous a fallu constituer le dossier car heureux hasard, au moment où les Pères ont eu cette idée brillante, il y a un appel d'offres lancé par le CSA. Là aussi on a reçu l’aide précieuse de personnes compétentes comme Jacques Damiani, qui sera aussi un très bon animateur jusqu'à son décès. On recevra aussi le concours de techniciens d’autres radios pour tirer les câbles, dresser les antennes… C’était vraiment de l’artisanat au début. On travaillait avec des cassettes ou des bandes magnétiques. Après avoir mis en route, le 1er octobre 1993, on a noué des contacts avec des radios chrétiennes du continent que nos Pères étaient allés voir. On a créé une sorte de banque de données, d’émissions pour fonctionner 24 heures sur 24.

- Vos programmes aujourd’hui ?

- Le but est de rassembler, rejoindre des personnes isolées et pouvoir ensemble bien vivre notre foi avec des temps de prière, tous les jours, des retransmissions des offices en direct, des émissions à thème, de la musique… Tout récemment on a pu faire des directs lors des Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal avec les principales célébrations notamment celles avec le Pape. On traite aussi souvent du patrimoine corse ou de ceux qui font l’actualité culturelle de l’ile. On essaie vraiment de nous ancrer de plus en plus dans cette réalité corse d’aujourd’hui. Une trentaine de bénévoles participent à la diffusion et à la réalisation d’émissions. Cet anniversaire est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Pour nous c’est formidable que 30 ans après, une radio chrétienne émette encore.





- Père François-Dominique, qui écoute Radio Salve Regina ?

- Toutes les couches de la population, en majorité chrétienne bien sûr. Un sondage de 2021 a révélé que nous avions 16 000 auditeurs réguliers par semaine sur la bande FM. Un très bon chiffre, encourageant pour développer encore notre radio avec les nouvelles technologies comme Internet ou le DAB, Digital Audio Broadcasting, sur lequel nous émettons d’ailleurs depuis plusieurs mois sur la Côte d’Azur. On essaie d'étendre au maximum la voix de Radio Salve Regina. Les retours des auditeurs sont toujours positifs. Nos auditeurs disent apprécier notre radio pour la paix. Nous leur apportons paix, sérénité et soutien. On se rend compte que les gens aujourd'hui ont besoin d’entendre une voix locale, avoir des informations, des émissions locales qui parlent de leur réalité locale. Pour ces 30 ans, ces instants de fêtes nous aurons diverses animations et nous accueillerons notamment la soprano Julia Knecht qui a fait son catéchisme au couvent !