Haute-Corse : Quatre blessés dans trois accidents de la route

La journée de mardi a été marquée par une série d'accidents en Haute-Corse. Le premier s'est produit aux alentours de 8 heures, à l'échangeur de Furiani, impliquant une moto et un poids lourd. Le motard, blessé et en urgence relative, a été transporté par les pompiers de Bastia vers le Centre Hospitalier de Falcoinaja.



Quelques heures plus tard, vers midi, une cycliste a été heurtée par une voiture sur la RT10, au rond-point de San Nicolao. Blessée, elle a été prise en charge par les pompiers de Cervione et évacuée vers l'hôpital de Bastia.



Un dernier accident est survenu vers 12h20 sur la RT10, à Tallone, au lieu-dit Pompugliani, cette fois entre une voiture et un poids lourd. Deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place depuis les casernes de Ghisonaccia et d’Aléria. Les conducteurs des deux véhicules ont été transportés en urgence relative au Centre Hospitalier de Corte.