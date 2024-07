Haute-Corse : La campagne de prévention des feux de forêt pour l’été 2024 est lancée

Ce 11 juillet, au Col de Teghime, tles acteurs de la lutte contre les incendies du département ont convié les médias pour le lancement officiel de la campagne de prévention des incendies de forêt 2024 en Haute-Corse. Pompiers, gendarmes et divers services de l'État ont pris le départ à bord de leurs véhicules tout-terrain, essentiels pour accéder aux zones difficiles, afin de rejoindre les cols de Saint-Jean et de Saint-Antoine et présenter les moyens déployés cette année pour lutter contre les feux. De centaines de personnels mobilisables tous les jours, 1 hélicoptère bombardier d'eau basé à Corte, 2 pélicandromes. Les dispositifs de prévention aux incendies ont l'importance grandissante au fil des ans, au regard du biotope insulaire, recouvert à 80 % de maquis et de forêt, mais également du peu de recharge en matière de précipitations enregistré entre septembre 2023 et mars 2024. "Avec des sols aussi secs, le risque d'incendie est beaucoup plus élevé " a averti Michel Prosic, préfet de Haute-Corse. "Nous sommes parfaitement préparés et ne laissons rien au hasard", a-t-il affirmé en assurant que le département dispose de moyens substantiels pour faire face aux incendies, renforcés cette année par des conditions climatiques extrêmes. "Notre stratégie repose sur une vigilance permanente et une réponse rapide aux départs de feu, ce qui a permis de limiter à moins de 5 hectares la superficie brûlée dans 95 % des cas en 2023. Nous disposons des mêmes moyens qu'auparavant pour répondre aux incendies", a assuré Michel Prosic, soulignant la préparation intensive des équipes pour la saison à venir.