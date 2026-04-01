Haute-Corse : 54 jeunes sapeurs-pompiers franchissent une étape décisive

Dès les premières évaluations, le ton est donné. Parcours sportif, course, tractions : les capacités physiques des candidats sont fortement sollicitées. Mais au-delà de la performance, c’est la détermination et la volonté de se dépasser qui retiennent l’attention. Les jeunes enchaînent ensuite les manœuvres techniques : lot de sauvetage, opérations diverses, exercices incendie. Autant de mises en situation concrètes où précision, sang-froid et esprit d’équipe sont essentiels. Car ici, la réussite est avant tout collective.



Une cohésion et un engagement remarquables



Tout au long des épreuves, un esprit de solidarité fort se dégage. Encouragements, entraide et cohésion rythment chaque instant. À souligner également, l’engagement des jeunes de deuxième année de la section de Saint-Florent, venus prêter main forte sur leur temps personnel pour contribuer au bon déroulement de l’organisation.

Parce que chaque parcours est différent, une session de rattrapage a permis à certains candidats de défendre pleinement leurs chances. Encadrés par leurs formateurs, ils ont su faire preuve de persévérance et de résilience, des qualités indispensables dans le métier.



Des formateurs bénévoles au cœur de la réussite



Derrière cette réussite se cachent quatre années d’apprentissage, d’entraînement etde transmission. Les animateurs de sections, présents chaque semaine à titre bénévole, jouent un rôle déterminant. Leur engagement, particulièrement méritant, permet à ces jeunes de développer bien plus que des compétences techniques : un véritable état d’esprit fondé sur la rigueur, la solidarité et le sens du service.

Une nouvelle étape vers l’engagement opérationnel



Désormais diplômés, ces 54 jeunes sapeurs-pompiers vont pouvoir envisager la suite de leur parcours. Comme le souligne le lieutenant-colonel Thierry Nutti, ils « pourront intégrer les centres de secours à compter de cet été », sous réserve deremplir les conditions nécessaires. Ils devront en effet satisfaire aux exigences d’aptitude médicale pour devenir sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et confirmer leur volonté de s’engager pleinement au service de leur territoire. Pour ceux qui réuniront ces conditions et concrétiseront leur intégration au sein du SIS 2B, une formation complémentaire leur sera proposée avant la période estivale : le module

équipier feu d’espace naturel, essentiel dans un département particulièrement exposé aux risques d’incendies.



Ce dispositif exemplaire est le fruit d’un copilotage étroit entre le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) et l’Union Départementale des Personnels du SIS 2B (UDPSIS 2B). Par leur engagement constant, ils façonnent une relève solide, en transmettant aux jeunes bien plus que des compétences : des valeurs, un

esprit de service et un véritable sens de l’engagement au service du territoire et des populations.



Une reconnaissance officielle à venir



Cette réussite sera prochainement mise à l’honneur lors d’une cérémonie organisée en présence des autorités. À cette occasion, les jeunes diplômés recevront leur brevet, symbole de leur engagement et du parcours accompli.