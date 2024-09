Haute-Corse : 414 armes détruites et 160 kilos de munitions saisis

"Lutte contre la détention illicite d’armes : grâce à l’action de notre greffe et des forces de sécurité, destruction depuis le 1er janvier 2024 de 345 armes d’épaule, 69 armes de poing et 160 kilogrammes de munitions définitivement confisqués dans nos enquêtes" .

C'est de la sorte que Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, révèle ce jeudi 12 septembre sur son compte X le fruit du travail des investigations menées sur le terrain, à la faveur des diverses enquêtes ouvertes à la diligence de la justice.

414 armes détruites et 160 kilos de munitions saisis depuis le début de l'année : un bilan éloquent que le procureur de la République met volontiers en avant, mais qui sans doute ne règle pas le problème pour autant. Il peut, néanmoins, amener nombre d'amateurs de ces armes à réfléchir à l'opportunité de leur détention illicite.