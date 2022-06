Haute-Corse : 3 accidents de la route, 4 blessés

Le premier accident de la circulation est survenu ce samedi matin, vers 6 heures, sur la quatre voies , dans la commune de Furiani . À la sortie du mini tunnel, un jeune automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course sur le toit. Légèrement blessé, le conducteur, âgé de 20 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier de Bastia.



Un accident de la route impliquant un véhicule et un vélo s'est produit vers 11 heures s ur l a r oute de la mer à Ghisonaccia . Alors qu'il circulait à vélo, un homme de 52 ans est entré en collision avec une voiture. Blessé à la clavicule, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier de Falconaja .



Dans l'après-midi, vers 14h45, c'est au rond-point du stade de Ghisonaccia , q ue les pompiers de ont secour u un deux personnes victimes d'un accident frontal entre deux véhicules. Une femme de 69 ans, et un homme de 73, légèrement blessés, ont été évacués par les secours au centre hospitalier de Bastia.