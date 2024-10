Hausse de la taxe sur les billets d'avion : une "triple injustice" pour les Corses selon Paul-André Colombani

Dans ce droit fil, le député de la 2nde circonscription a décidé de déposer un sous-amendement au texte du ministre de l’Économie pour que cette taxation ne s’applique pas à la Corse. Il y a quelques jours, son collègue Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon et président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, avait déjà annoncé déposer lui aussi un amendement que pour l’augmentation de la TSBA ne s’applique pas aux territoires d’Outre-mer et à la Corse. « Il est facile de modifier le tir pour les Outre-mer qui sont dans l’article 73 de la Constitution, mais pour nous c’est beaucoup plus compliqué car nous sommes dans le même titre que la Bourgogne ou Marseille », explique Paul-André Colombani en glissant : « Cela nous ramène au débat sur l’évolution institutionnelle et à l’importance des discussions autour de l’inscription de la Corse dans la Constitution. On touche du doigt que nous ne sommes pas hors sol : sans évolution institutionnelle on aura du mal à corriger le quotidien de la vie des Corses ».