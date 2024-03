Handball N3 : Match capital pour Corte samedi à Châteauneuf

En débutant sa saison le 9 septembre dernier avec trois déplacements lors des quatre premières journées, le HB Corte ne s’attendait pas à être à pareille fête en enchaînant quatre victoires ! Dès lors, l’objectif a progressivement évolué. Et du maintien évoqué avant l’entame du championnat, c’est l’accession qui a commencé à se dessiner. « Effectivement, l’appétit est venu en mangeant en s’imposant face aux grosses cylindrées de ce championnat et à faire de très belles performances avec un handball sérieux et efficace. Malheureusement on a perdu chez les relégables, par trop de confiance certainement, sinon nous serions largement leader. Mais aujourd’hui, à cinq journées de la fin nous allons jouer une première finale face au leader Châteauneuf », a expliqué Adrien Magne, l’entraîneur du Handball Corte. Une formation que les Cortenais ont véritablement malmenée à domicile le 28 octobre dernier.



Littéralement étouffés lors de la première période, les joueurs de Châteauneuf ont été menés au score toute la partie. Les Cortenais avaient même 11 points d’avance sur leurs adversaires à la 28e minute de jeu ! Certes, en deuxième période les protégés du président Orsatelli ont levé le pied et ont ainsi permis aux jeunes Châteaunevais de revenir au score pour ne s’incliner finalement que de quatre points : 32-28. « Nous avons vraiment fait un très gros match chez nous. Samedi nous nous rendons chez eux avec quelques absents, mais avec la prétention de gagner pour être premier à la fin de la rencontre », a poursuivi Adrien Magne. Le HBC sera, en effet, privé de Chagrot, qui a fait toute la saison au poste d’arrière gauche et souffrant d’une fracture à la main. Ouadah, qui souffre d’un genou, ne devrait pas être disponible. « Il sera sur le banc, comme contre Nice, car nous voulons le préserver le plus possible. Mais je ne m’inquiète pas non plus car Rossi et Coggia seront bien présents pour les suppléer avec brio, je n’en doute pas ». Il reste 5 journées dans ce championnat et Corte recevra deux fois, en l’occurrence Lattes (13 avril) et Agde (4 mai), actuellement 3e à deux points du leader. Le HBC se déplacera également à Lavalette avant de clôturer le championnat le 25 mai à Mougins. « Ce sera difficile, mais nous nous rendons à Châteauneuf pour gagner samedi et si nous voulons être certains d’accéder en Nationale 2 la saison prochaine, nous devons remporter tous nos matchs », a conclu Adrien Magne. Le groupe cortenais qui se rendra samedi à Châteauneuf (15 heures) : Ribeiro, Belmonte, Barros Mineiro, Arnaud et Florian Galibert, Niang, Gimenez, Demesy, Rossi, Moulin, Lanery, Morato, Ouadah, Coggia.