Handball N3 : Corte, sans âme, chute face à Marseille

Cosec municipal de Corte.

HB Corte - Sud Action Marseille : 30-31 (mi-temps : 10-14).

Arbitres : MM. Hajicek et Miolsavljevic.

HB Corte

Vasapoly, Lanery, Gimenez (5), Lagrasta, Galibert (2), Rossi, (5), Morato (5), Belmonte (1), Niang (4), Ouadah (3), Chagrot (4), Ribeiro (11 arrêts), Demesy, Moulin (1).



Sud Action Marseille

Credoz, Damez (6), Delate (2), Berthe, Gabrielli (2), Gravier (9 arrêts), Plaindoux, Plais (6), Agresti (8), Reynaud (2), Mze Moegne (1), Ange, Meunier (1), Drexler (3).





TanTandis que les Marseillais prennent l’avantage sur leur première attaque par Agresti, le gardien, Gravier, s’interpose sur un tir de Ouadah. Le ton semble être donné et l’on comprend très vite que les Cortenais vont avoir beaucoup de mal dans cette partie. Les craintes des supporteurs se confirment dans les minutes suivantes avec des locaux en manque d’inspiration en attaque et bien trop de négligences en défense. Visiblement pas dans leur match, les Cortenais laissent leurs adversaires mener la partie à leur guise. Ces derniers n’en demandaient pas tant et ils ne se font pas prier pour mener 4-1, puis 4-7 et enfin 9-14. Les locaux sont au fond du trou. Ils multiplient les fautes de main en attaque où trop de ballons sont rendus à l’adversaire. Et Marseille rentre au vestiaire avec 4 buts d’avance : 10-14.





A l’entame de la deuxième période, le président Jo Orsatelli demande « de la hargne » à ses joueurs. Il sera entendu puisqu’en quatre minutes Niang, Gimenez et Rossi inscrivent un 4-0, permettant au HBC de revenir à égalité sur les Marseillais. De son côté Ribeiro renvoie les tirs adverses. C’est un chassé-croisé qui s’engage alors entre les deux formations. Les Cortenais prennent enfin l’avantage à la 44e (21-20), mais dans la foulée, et malgré deux arrêts décisifs de Ribeiro, ils gâchent deux balles de buts pour mettre leurs adversaires à trois points. Erreur fatale dont profitera Marseille en reprenant la main sur la partie et en mettant le HBC à 6 points : 25-31.

Alors qu’il ne reste que quatre minutes à jouer, les locaux sortent enfin la tête de l’eau en prenant le jeu à leur compte. Ribeiro est impérial sur sa ligne tandis que Rossi, Gimenez et Ouadah portent le score à 30-31. Malheureusement sur le dernier but la sirène retentit et sonne le glas pour les Cortenais qui s’inclinent pour la première fois de la saison.

Un final exceptionnel certes, mais nous aurions aimé que les Cortenais montrent cette envie en attaque et cette rigueur défensive durant toute la partie...