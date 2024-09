Handball N2 : Corte entame sa saison à Saint-Raphaël samedi

Après avoir manqué de peu la montée il y a deux ans, le Handball Corte a finalement obtenu son billet pour la Nationale 2 la saison dernière, après un parcours exceptionnel. « Nous sommes repartis l’année dernière dans l’inconnu, car nous avions perdu quelques cadres. Mais nous avons misé sur les joueurs locaux, et progressivement, la mayonnaise a pris en enchaînant les victoires », a expliqué Adrien Magne, l’entraîneur cortenais. C’est d’ailleurs à Châteauneuf, son dauphin, que le HBC a décroché son ticket pour la N2. « C’est une véritable satisfaction, cette accession est amplement méritée. Il y avait un formidable état d’esprit dans ce groupe. Tous les joueurs ont apporté leur contribution, que ce soit sur le plan sportif ou mental. Nous avons perdu un seul match à domicile, mais remporté six victoires à l’extérieur », a ajouté le coach.



Pour préparer cette nouvelle saison en Nationale 2, les Cortenais ont repris très tôt le chemin de l’entraînement, dès la dernière semaine de juillet, au Cosec de Corte. « Nous avions un effectif conséquent, avec entre 16 et 20 joueurs présents à chaque séance. Nous avons eu la chance que les jeunes d’Ile-Rousse, issus du Pôle Espoirs, se joignent à nous pour la préparation. Nous avons intégré de jeunes joueurs tout en conservant quelques éléments expérimentés , a précisé Adrien Magne. La préparation s’est poursuivie en Sardaigne, où le niveau des adversaires était trop élevé pour nous, et nous n’avons pas forcément été à notre meilleur niveau. Cependant, c’était l’une des meilleures préparations que nous avons effectuées en termes de participation et de qualité. Mais la vérité se révélera ce samedi face à Saint-Raphaël et son centre de formation, qui a terminé deuxième de la N2 la saison passée. »



Concernant les changements dans l’effectif, le HBC a perdu Andréas Ouadah (défenseur), Pierre-Alexandre Moulin (ailier gauche) et Léo Chagrot (arrière gauche). En revanche, Corte a enregistré les signatures de plusieurs joueurs prometteurs, notamment Mathis Legrand (ailier gauche), venu de Porto-Vecchio et du Pôle Espoirs Corse, Marc-Ange Pannequin (arrière gauche de 18 ans), également du Pôle Espoirs Corse, Christophe Rodier (gardien de but), Charféddine Chameah (arrière droit), Ilies Tamirou (ailier gauche), et Nino Dunicourt. « Nous récupérons aussi des jeunes du Pôle Espoirs comme Tony Pagès de Calvi, ainsi que Jean-Michel Raffini, une figure emblématique du handball corse, passé par Porto-Vecchio, Bonifacio et le GFCA. Enzo Lanfranchi, du GFCA et du Pôle Espoirs, nous a également rejoints. Enfin, quatre jeunes participeront à nos entraînements : Félix Matteo, Jean-Christophe de Marco, Lisandru Affieri et François Orticoni. Nous allons les intégrer progressivement, en espérant qu’ils franchissent un cap avec nous. Nous avons un groupe solide, mêlant expérience et jeunesse. »



Les Cortenais débuteront donc leur saison samedi à Saint-Raphaël (15h), face à ce qui est sans doute l’adversaire le plus redoutable du championnat, une équipe qui aspire à évoluer à un niveau supérieur. « C’est une équipe composée de jeunes du centre de formation, qui s’entraînent cinq fois par semaine. Ce sera un premier déplacement très difficile, et je pense que nous serons directement plongés dans le vif du sujet », a conclu l’entraîneur.