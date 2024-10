Handball N2 : Corte défait à Frontignan

Fiche technique.

Salle Henri Ferrari à Frontignan Thau. Frontignan bat Corte 30-25 (mi-temps:13-13). Arbitres: MM. Adnet et Morucel.





Frontignan

Koska (6 arrêts), Gonzalez (5), Ricco, Magro (2), Brulant (4), Bernardelli (5 arrêts), Bel (4), Bayejou (1), Ducros (2), Karray (3),, Hulot (6), Canton (2), Tofesco, Da Sila (1).





Corte

Lanery (1), Gimenez (5), Coggia, Rafini, Florian Galibert (1), Alfieri, Arnaud Galibert (4), Legrand (2), Rodier (8 arrêts), Rossi, Morato (2), Niang (7), Chamekh (3), Ribeiro (3 arrêts).





Même si Hulot ouvrait la marque pour les locaux, ce sont les hommes d'Adrien Magne qui prenaient le match en main dans les minutes suivantes. Ainsi, Niang, Galibert et Gimenez permettaient aux Cortenais de mener 8-5, puis 9-5 après 14 minutes de jeu. Un arrêt de Ribeiro et des buts de Legrand et Chamekh plaçaient les locaux à cinq points à la 16e minute.

Largement dominateurs, les Cortenais tombaient dans un temps faible et se retrouvaient à 5 après une exclusion temporaire pour Legrand. Il n'en fallait pas plus aux locaux pour revenir à égalité et prendre l'avantage à trente secondes de la fin de cette première période. Fort heureusement, Morato permettait au HB Corte de rentrer aux vestiaires sur un score de parité : 13-13.



Dès l'entame de la deuxième période, Rodier effectuait trois arrêts successifs, mais Corte restait inefficace devant le but adverse. Pour autant Niang remettait Corte sur de bons rails tandis qu'Arnaud Galibert enfonçait le clou à la 43e: 18-15.

Mais la sortie sur blessure de Rafini, une fois encore décisif en défense, perturbait les joueurs du HB Corte qui étaient rejoints à 20-20 avant de sombrer et de laisser Frontignan Thau filer vers sa deuxième victoire de la saison: 30-25.

Prochain rendez-vous pour les Cortenais le samedi 26 octobre. Le HBC recevra l'US Croiroise Handball.