Handball N : Corte – Ile-Rousse veut renouer avec la victoire

Le HB Corte – Ile-Rousse reste sur un match frustrant à Bagnols. Menant d’un but à quelques secondes du terme, le club cortenais se fait égaliser sur le gong ! Pourtant, le club a réalisé un très grand match défensif en contenant son adversaire. De surcroît le nouveau gardien qui faisait sa rentrée à cette occasion, Adrian Lombes, a réalisé une quinzaine d’arrêts « sans compter les balles détournées du bout des doigts et rendus à l’adversaire. C’est donc le double de balles sauvées que l’on peut lui attribuer », a expliqué le coach cortenais, Adrien Magne qui poursuit : « Malheureusement nous avons été très brouillons offensivement et c’est cela qui ne nous a pas permis de nous imposer dans cette rencontre qui était largement à notre portée. La frustration est immense puisque nous gagnons d’un point à la 59e minute comme à Martigues et au final nous perdons le premier et faisons match nul le suivant. »



En parlant d'Adrian Lombes : « Son arrivée nous a fait du bien. Il nous a apporté beaucoup de sérénité en défense. On sait qu’on peut se tromper en défense et on a vu qu’il est capable de nous faire des arrêts exceptionnels grâce à son expérience. C’est ce qui nous manquait depuis le début de la saison. Son arrivée nous permet d’avoir une stabilité défensive beaucoup plus importante. Les fins de rencontres que nous avons connues ne sont pas faciles pour le moral, mais le groupe a bien travaillé. Et puis il faut bien se mettre en tête que nous avons une équipe très jeune avec des gars qui ont entre 18 et 20 ans. C’est rare dans ce championnat de Nationale 2 ».





Ce samedi, à 15 heures, Corte – Ile-Rousse va recevoir Grenoble. Une formation qui évoluait en N1 et qui a été rétrogradée en N3. Elle a été sacrée championne de France l’an passé et a donc accédé en N2. Les joueurs, qui sont restés les mêmes qu’il y a deux ans, ont la ferme intention de retrouver très vite la division supérieure. Il faudra donc s’attendre à une partie compliquée pour les Cortenais face à une équipe très expérimentée. « C’est une super équipe qui est partie pour remonter, mais Grenoble s’est inclinée à Antibes et a été accrochée à Istres. Il y a donc de quoi faire et nous avons la place de gagner. A nous de mettre les bons ingrédients, cette partie et de faire ce qu’il faut pour l’emporter. Nous en avons les moyens. Il faut en être conscient et surtout être appliqués en attaque et solide défensivement », a déclaré Adrien Magne. En revanche Corte – Ile-Rousse devra se passer de son métronome à savoir Michaël Gimenez, qui souffre d’une déchirure musculaire.



Le groupe sera le suivant : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Mebarek, Tramoni, Achalme, Dimitrov, Galibert, Chamekh, Aillaud, Niang, Pinelli.

