"Habemus papam" : C’est le cardinal Mamberti qui donnera le nom du prochain Pape

Au prochain conclave, c’est au cardinal Dominique Mamberti qu’incombera la tâche solennelle d’annoncer au monde entier le nom du nouveau Pape depuis la loggia des bénédictions au Vatican. L'ancien nonce, maintenant préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, originaire de Vico, est en effet devenu Protodiacre, rôle qui revient au plus ancien cardinal électeur de l'ordre des diacres, lors du consistoire du 1er juillet 2024. Avant cette "promotion," c'était le Cardinal Renato Raffaele Martino qui aurait assumé cette responsabilité en tant que cardinal protodiacre, mais en raison de son âge, il a passé le flambeau au Cardinal Mamberti.

Si un conclave devait être convoqué prochainement, "cet enfant de la Corse" comme l'appelle le cardinal Bustillo, deviendrait le second cardinal protodiacre français à annoncer l'élection du nouveau pape, après le cardinal Jean-Louis Tauran en 2013.



La cérémonie elle-même, riche en tradition, voit les derniers bulletins de vote brûlés pour produire une fumée blanche, signifiant au monde entier que le successeur de Saint-Pierre a été choisi. C'est alors que le plus ancien des cardinaux-diacres présents au conclave apparaît au balcon central de la basilique Saint-Pierre, déclamant en latin la célèbre phrase : "Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, eminentissimum et reverendissimum dominum (suivi du nom du cardinal élu ndr) qui sibi imposuit nomen (le nom choisi par le Pape ndr)."