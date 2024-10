Gymnastique : un premier stage intensif pour préparer la relève insulaire

À la suite des tests de détection réalisés fin septembre, 17 gymnastes corses, âgées de 7 à 10 ans et issues de six clubs de gymnastique artistique féminine de l'île, se sont retrouvées au Gymnase Jean Nicoli à Ajaccio pour un premier stage intensif du 25 au 27 octobre. Encadrées par les équipes techniques du Comité Régional Corse de Gymnastique, ces jeunes athlètes, issues des clubs de Gym Club du Valinco, Fiumorbu Castellu Gymnastique, Association Gymnique de Balagne, Gym Club de Lucciana, AS Porto-Vecchio Gymnastique et Gymnastique Club du Pays Ajaccien, ont passé un week-end rythmé par des ateliers techniques et des exercices sur les quatre agrès. Ce rassemblement avait un double enjeu : perfectionner les mouvements des gymnastes en vue de la revue d’effectif nationale prévue en décembre à Dunkerque et créer un esprit de groupe. « Ce stage est une étape clé dans leur préparation. Nous avons travaillé un maximum d’éléments techniques, surtout pour celles venant de clubs avec moins de moyens. » souligne Caroline Cuttoli-Malatesta, responsable technique régionale de la gymnastique artistique féminine. En plus de la technique, l’accent a été mis sur le développement d’une mentalité de haute performance, souvent déterminante pour les jeunes athlètes. « Elles ont fait preuve de concentration et d’endurance, des qualités précieuses dans leur parcours », ajoute Caroline Cuttoli-Malatesta. « Ce stage leur permet non seulement de progresser techniquement mais aussi de découvrir l’exigence du haut niveau. »



Grâce à la collaboration avec le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC), les participantes ont suivi des ateliers de diététique, dirigés par Bénédicte Cianfrani, et de préparation mentale, sous la conduite de Jean-Mathieu Torracinta. Ces interventions, ainsi qu’un moment consacré à la récupération physique, visent à sensibiliser ces jeunes talents aux pratiques professionnelles du sport de haut niveau.



En parallèle, le Comité Régional a profité de ce rassemblement pour organiser une formation de nouveaux juges et un module « Animer » destiné aux encadrants des clubs corses. Un effort de structuration jugé essentiel pour soutenir le développement de la gymnastique sur l’île et offrir des conditions d’entraînement optimales aux jeunes talents.



Avec l’appui de la Ville d’Ajaccio, qui a mis à disposition les infrastructures, et du CSJC, ce premier stage de la saison marque une étape importante pour la gymnastique corse. En s’appuyant sur un encadrement technique renforcé et une formation structurée, le Comité entend accompagner l’essor de la discipline et préparer l’avenir de ces jeunes athlètes avec un souci de professionnalisme et d’excellence.