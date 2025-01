Gustave Tallarico succède à Xavier Lacombe et devient le nouveau maire de Peri

Le conseil municipal de Peri s’est réuni lundi soir pour élire un nouveau maire. Xavier Lacombe, devenu député le 24 janvier à la suite de la nomination de Laurent Marcangeli comme ministre de l’Action publique, a dû démissionner de son poste de maire conformément à la loi sur le non-cumul des mandats.



Adjoint au maire depuis 2008, Gustave Tallarico, 49 ans, a été désigné à l’unanimité pour prendre la relève. Né à Ajaccio et formé au lycée agricole de Sartène, il s’est distingué par son engagement auprès des agriculteurs en Corse-du-Sud, via la Chambre d’agriculture et l’ODARC. Passionné par la langue et la culture corses, il a également joué un rôle clé dans des projets locaux comme la réhabilitation du réseau communal et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).