Guerre au Proche-Orient : A Ajaccio, une action pour humaniser les victimes palestiniennes

​Si l’action était avant tout un acte de solidarité envers les Palestiniens, elle a aussi donné lieu à un rappel des positions du collectif face à Israël. « Il est impensable et insupportable de nous taxer d’antisémitisme », ajoute Isaline Choury. « Depuis mon plus jeune âge et compte tenu de mon héritage familial, j’ai toujours lutté contre toute forme de racisme. Attaquer le fascisme de Netanyahou, qui fait autant du mal à son peuple qu’à celui de Palestine, ce n’est pas faire preuve d’antisémitisme. Nous ne sommes pas des islamo-gauchistes irresponsables, c’est inadmissible. Nous sommes là uniquement pour dénoncer les injustices et le racisme et pour militer pour une paix durable. »



Cette action s'inscrit dans la continuité des actions du collectif pour sensibiliser l’opinion publique à la réalité du conflit et pour exprimer un soutien tangible à la population palestinienne, en particulier celle de Gaza.