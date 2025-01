Guagno-les-Bains : une première équipe de para-judo fait ses débuts en Corse

Bien qu’adaptés à leurs difficultés, les cours “restent des cours de judo classiques”, selon Christophe Bonhomme. “Au début, on est revenus sur les bases, à savoir la motricité, le déplacement dans l’espace. Maintenant, ils sont en train d’apprendre à chuter, que ce soit en avant ou en arrière. Ils font aussi des petits combats entre eux.” L’entraîneur précise que ces cours “leur ont redonné confiance en eux”. “Ils se rendent compte qu’ils peuvent faire la même chose que des valides.”





Le 11 janvier dernier, les 12 licenciés de para-judo ont assisté à la traditionnelle cérémonie des vœux à Corte, en présence de tous les clubs de judo de Corse. “Quand on leur a parlé de cette cérémonie, ils étaient tous partants pour y aller”, lance Christophe Bonhomme. Lors de la cérémonie, les résidents ont pu “combattre contre des ceintures noires d’autres clubs”. “Ce qui leur importe, c’est de se confronter à des personnes valides, pour continuer l’inclusion.”



Les cours de judo continuent, et Christophe Bonhomme constate de grands progrès chez ses élèves. “Je pense à un résident, qui n’arrivait plus à marcher il y a un an. Aujourd’hui, il marche seul, et il se redresse petit à petit quand il marche. Leur comportement a aussi évolué, ils sont plus dynamiques.” Ce week-end, les licenciés de para-judo du judo club Sakura de Vico participeront à une démonstration à Lucciana, “juste avant le début de la compétition”. L’occasion pour eux “de montrer ce qu’ils savent faire, et pourquoi pas se confronter à d’autres judokas”.