Grippe ou Covid ? Un test antigénique permet de détecter les deux virus

Fièvre, frissons, toux… en ce début d'année les symptômes du Covid et de la grippe sont les mêmes. Alors le seul moyen de distinguer les deux maladies c’est de faire se faire dépister. De tests antigéniques disponibles dans les pharmacies de l'ile permettent de vérifier si les personnes testées sont contaminées par un de deux virus. De quoi faciliter les diagnostics dans cette période marquée par une triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite. "C’est un dispositif peu connu mais qu'on propose depuis l'année dernière", observe Sandrine Leandri, pharmacienne et membre de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) du secteur pharmacie. "Quand un patient symptomatique vient se faire tester pour le Covid, on lui propose de faire le test de la grippe au même temps." Il s’agit d’un simple prélèvement nasal avec un coton-tige, comme pour le Covid-19, qui doit être effectué dans les 24 à 48 heures après l’apparition des premiers symptômes grippaux. Le dépistage est réalisé en pharmacie sans ordonnance et le résultat est connu en quelques minutes au même temps que celui du Covid. Pour l'instant, ce test n'est que partiellement remboursé par la Sécurité sociale et il reste entre 2 et 5 euros à charge du patient.C'est la société strasbourgeoise spécialisée dans la fabrication de diagnostics rapides, Toda Pharma qui commercialise ce test antigénique appelé "Toda Fluronadiag" qui permet de détecter les deux pathologies avec un seul long coton tige dans le nez. Le taux de fiabilité du "Toda Fluronadiag" est de 96 % pour la Covid-19 et de 99 % pour la grippe A ou B. Selon les informations de France Info , la Haute Autorité de Santé (HAS) réalise actuellement une évaluation du test en vue d’un potentiel remboursement.