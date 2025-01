Grippe en Corse : 30 hospitalisations en une semaine, l’ARS appelle à la vaccination

La Corse connaît une recrudescence des cas de grippe cet hiver, entraînant une pression accrue sur les services de santé. Selon l’Agence Régionale de Santé, 125 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés au cours de la dernière semaine. Parmi eux, 30 patients ont dû être hospitalisés : 21 personnes âgées de plus de 65 ans, trois adultes entre 15 et 64 ans, et six enfants de moins de 15 ans, dont cinq de moins de cinq ans.



Les personnes âgées restent les plus vulnérables face à cette épidémie. "Les indicateurs de surveillance montrent une situation plus défavorable que lors des précédentes saisons hivernales", détaille Santé publique France dans son dernier bulletin d’information.



En parallèle, les infections virales dues au Covid-19 et à la bronchiolite continuent d’augmenter, alimentant les inquiétudes sanitaires.



Un geste simple pour sauver des vies

Face à cette situation, l’ARS insiste : « Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner » contre la grippe et le Covid-19. Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves. La campagne vaccinale vise prioritairement les populations fragiles, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons, ainsi que celles atteintes de pathologies chroniques.



Pour freiner la propagation des virus hivernaux, l’ARS rappelle aussi l’importance des gestes barrières. Porter un masque dans les lieux clos ou en présence de personnes vulnérables, se laver fréquemment les mains, aérer les pièces, et éviter les contacts rapprochés en cas de symptômes sont autant de réflexes à adopter.