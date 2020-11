Grippe aviaire : des cas détectés en Corse-du-Sud

Un deuxième cas de grippe aviaire a été détecté en Corse, dans l'animalerie Gamme Vert d'Ajaccio, trois jours après l’annonce d’un premier foyer en Haute-Corse, a indiqué ce ce 20 novembre la prefecture de la Corse du Sud..A la suite de la découverte du foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de souche H5N8 dans le rayon animalerie d’une jardinerie de Lucciana, des mesures ont immédiatement été mises en oeuvre par l’État pour identifier l’origine de la contamination et la circonscrire.L’enquête de traçabilité menée en Corse-du-Sud par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), a constaté qu’un chargement de 18 volailles (poules, canards et paons) de la même provenance que le lot infecté en Haute Corse a été livré au Gamm vert d’Ajaccio le 5 novembre.Sans attendre les résultats des analyses, les services de l’Etat ont pris des mesures préventives concernant telles que l'abattage préventif de tous les oiseaux du magasin et le traçage des achats d'oiseaux d'ornement et de volailles effectués depuis le 5 novembre.L’unique acheteur d’une partie du lot des 18 volailles a été identifié et les animaux abbatus. En dehors de ce lot, d’autres volatiles ont été vendus dans le magasin depuis le 5 novembre. L’enquête de traçage se poursuit.Les acheteurs sont invités à se manifester sans délai à la DDCSPP pour être conseillés sur la conduite à tenir (tel : 04 95 50 39 40 ou courriel : ddcspp@corse-du-sud.gouv.fr ).