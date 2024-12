Grève des contrôleurs aériens : des retards attendus mais des vols maintenus pour l’instant à Ajaccio

Dans un communiqué, la DGAC précise que “le trafic aérien sera également perturbé à l’aéroport d’Ajaccio”, et que “des retards sont à prévoir sur l’ensemble de la journée”.



Ce mardi matin, Laurent Poggi, Directeur des concessions aéroportuaires de Corse-du-Sud indique “qu’aucun retard n’est à déplorer pour l’instant, ni sur les départs, ni sur les arrivées à Ajaccio”. En effet, les vols en provenance et à destination de Paris, Marseille et Nice ont tous pu atterrir et décoller ce matin, sans retards. Le directeur précise que “les grévistes effectuent un service minimum, comme cela est prévu par la loi”.