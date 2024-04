Grand site de La Parata : venez observer "la comète du diable

"Cela dépend essentiellement de la taille et de la composition du noyau, du passage près du Soleil et de la Terre (proximité, durée, inclinaison, etc.), mais surtout de l'activité de ce noyau. Certaines comètes sont annoncées comme extraordinaires et déçoivent, d'autres au contraire semblent banales et voient tout à coup un gain d'activité qui les rend, à notre grande surprise, intéressantes, voire magistrales".



Cela sera peut-être le cas avec la comète C2023 A3/Tsuchinshan-Atlas (du nom de l'observatoire de la Montagne Pourpre en Chine et du programme de détection des comètes) qui devrait "nous offrir un spectacle grandiose mi-octobre en devenant, si tout se déroule comme prévu, l'une des comètes les plus mémorables du siècle. Le spectacle est espéré et je serai naturellement présent pour faire découvrir cette comète aux passionnés, si cette visiteuse des confins du système solaire accepte de se donner en spectacle !" souligne encore Alexis Giacomoni.



Plus d'infos sur sa page Facebook "HORIZON Astronomie" et sur son site www.astronomie.corsica

Les soirées débutent officiellement à 21h30, mais Alexis Giacomoni recevra le public ce 5 avril - et le 6 selon la demande - dès 21 heures afin de lui faire profiter de l'astre plus encore venu des confins du système solaire.12p/Pons-Brooks , c'est sa dénomination officielle, indique Alexis Giacomoni.maisn'est pas la seule comète à nous rendre visite. Il y a de nombreux astres similaires régulièrement présents aux environs du Soleil, mais seuls quelques-uns nous offrent une belle expérience.