Grand nettoyage au Cap Corse : La PMCC mobilise bénévoles et communes le 23 avril à Centuri

Le choix du site n'est pas anodin. Jean-François Raffaelli, président fondateur de PMCC, l'explique sans détour : la zone de l'isthme Capense est "une des plus exposées aux fameux libecciu et mistral" et forme "une espèce d'entonnoir et de barrage" où les déchets "s'y déposent systématiquement". Les plages de galets, peu fréquentées par les touristes et donc laissées de côté, voient s'y accumuler des micro-plastiques difficiles à atteindre. "Il y a du progrès, beaucoup moins de mazout", reconnaît-il, mais le combat est loin d'être terminé.
Une mobilisation qui s'élargit
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h30 au parking du Plan de l'îlot Capense, port de Centuri. Les bénévoles interviendront le long de l'isthme, sur la plage Mute Mezzana et sous le pont. Raffaelli table sur un minimum de 40 à 50 participants, "peut-être plus" grâce au ralliement de la commune de Morsiglia via son association Morsiglia Patrimoine. Les participants viennent en général du Cap Corse, mais certains font parfois le déplacement depuis Ajaccio. Sacs et gants sont fournis, un pot est prévu à 11h30, et la mairie de Centuri prendra en charge la collecte des déchets ramassés.
Douze ans de combat pour le littoral
Fondée il y a plus de 12 ans, PMCC regroupe aujourd'hui plus de 160 membres. L'association intervient sur les communes de Centuri, Morsiglia, Barettalli, Ersa et Rogliano, dans le cadre du Parc Naturel Marin du Cap Corse, aux côtés des pêcheurs professionnels et des autorités locales. "PMCC fait son maximum pour protéger ce Cap Corse si plein de richesses marines", résume son président, Jean-François Raffaelli.
Toute participation sera la bienvenue, de 7 à 77 ans. La météo annonce du beau temps et 20 degrés pour ce jeudi 23 avril.
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