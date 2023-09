Grâce à la mobilisation des élus, le Niolu retrouve un médecin généraliste et prépare l’avenir

Au-delà de parer à l’urgence, pour les élus du territoire, l’installation prochaine du Dr Langlade ouvre en outre des perspectives intéressantes pour la suite. « Nous allons pouvoir travailler à construire la suite », estime Benjamin Luciani, « Nous allons vraiment nous appuyer sur le Dr Langlade pour ne pas laisser retomber le soufflé de ces réunions et pouvoir travailler de façon opérationnelle sur la construction d’une offre de santé cohérente pour la population. Il sera le pivot de toute cette réflexion pour à terme pouvoir engager des solutions qui soient plus pérennes, avec par exemple des projets immobiliers qui soient initiés par les politiques pour créer un petit centre de santé afin de permettre à des praticiens de venir ponctuellement, mais aussi pour pouvoir mieux coordonner les choses avec le pharmacien et les deux équipes d’infirmières, ainsi que les pompiers », ajoute-t-il.



Dans ce droit fil, il est par exemple envisagé de s’appuyer sur les étudiants qui débutent leur parcours en médecine à Corte pour préparer l’avenir. « L’idée c’est qu’avec son statut de maitre de stage, le Dr Langlade puisse se positionner pour recevoir de futurs médecins sur leurs dernières années d’études, et pourquoi pas susciter chez eux l’envie de s’installer dans le Niolu une fois diplômés. C’est quelque chose qui n’a jamais été fait jusqu’à présent, que nous allons intégrer au dispositif. Le but est d’arriver à changer le paradigme et la vision des jeunes médecins qui sont peut-être plus attirés par des installations ville, afin de montrer que dans le rural ils peuvent aussi y trouver leur compte », glisse Benjamin Luciani.



« Nous avons le sentiment que ce projet de construction d’une offre de santé dans le Niolu peut aussi avoir valeur d’exemple dans le rural pour montrer qu’il y a des solutions à mettre en place et qu’avec une dynamique politique et le soutien des professionnels de santé, il y a sans doute la possibilité de construire des solutions d’avenir qui ne seront peut-être plus uniquement dépendantes de l’installation d’un généraliste », note-t-il encore avant de conclure : « La route reste longue mais nous avons le sentiment que cela peut être quelque chose d’assez singulier qui peut donner envie à d’autres micro régions de ne pas baisser les bras quand il n’y a plus de médecins ».