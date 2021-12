Gilles Simeoni : "le statut de DPS, un stratagème pour contourner le droit au rapprochement" du commando Erignac

Autre point majeur de l’actualité, le conflit politique qui a opposé Exécutif et Gouvernement dans l’affaire de la Corsica Ferries. Gilles Simeoni revient sur un bras de fer aujourd’hui « gagné », rappelant que, « fût-ce de façon implicite, le principe de la co-responsabilité de l’État est aujourd’hui acquis, une responsabilité supérieure à la Collectivité puisque l’État paie plus de 60% ». Justifiant la stratégie de l’Exécutif, Gilles Simeoni rappelle que « le choix de ne pas inscrire l’amende au budget supplémentaire a été décisif ». Décisif, mais « pas gagné » pour autant : « Le préfet a dit publiquement qu’il fallait que cessent les palabres et les gesticulations. Je pense que cette provocation visait à dessein à nous entrainer sur une logique de conflit que nous avons voulu éviter ». Avant de conclure : « La victoire que nous avons obtenue est une victoire au profit de la Corse ».



Si l’octroi à la Collectivité de Corse d’une enveloppe de 50 millions d’euros est de nature à satisfaire Gilles Simeoni, le paiement de l’amende « n’est qu’un des éléments de la problématique globale de la desserte maritime ». Il convient donc pour le président de l’Exécutif de « construire une solution juridique sécurisée avec l’État et la Commission Européenne pour garantir les intérêts fondamentaux de la Corse et des Corses que nous considérons non négociables ». Et 2022 sera, en la matière, une année « charnière ». « Nous vous proposons de travailler ensemble et c’est un chantier que nous considérons comme prioritaire », assure Gilles Simeoni.